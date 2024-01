Australian Open | Sinner inarrestabile Attesa per Cobolli

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Jannikprosegue la sua marcia senza particolari problemi agli. A Baez ha lasciato solo quattro game. Ora Khachanov. Jannik(almeno fino a questo momento ndr) agli. L’azzurro supera agevolmente l’argentino Baez e approda agli ottavi di finale dove sfiderà il russo Khachanov, il primo vero test di questa stagione anche se non sembra un avversario insuperabile.approda agli ottavi di finale degli– Notizie.com – © AnsaL’azzurro, dopo una prima partita non perfetta, sembra essere in continua crescita dal punto di vista della condizione e la sfida contro Baez lo conferma. Vittoria in tre set (6-0 6-1 6-3), ma soprattutto quattro game lasciati ...

