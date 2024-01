Australian Open | Sinner è un rullo compressore | conquista gli ottavi e un altro record per il tennis italiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’argentino Sebastian Baez ci ha capito poco o nulla, Jannikgli ha concesso appena 4 game e ha chiuso la pratica in meno di due ore: l’azzurro vola aglidi finale deglivince il suo match in tre set, senza appello. Il risultato è eloquente: 6-0, 6-1, 6-3. L’altoatesino, numero 4 del mondo e del tabellone, è un, capace di annichilire anche la testa di serie numero 26 del torneo. E di scrivere undel, a soli 22 anni: la sua è l’undicesima presenza aglidnei tornei del Grande Slam. Mai nessunnell’Eraha raggiunto un tale numero di: Berrettini è fermo ...

AGI - Jannik Sinner approda agli ottavi deglidopo aver liquidato al terzo turno con un perentorio 3 - 0 Sebastian Bàez . In 1 ora e 52 minuti sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne il tennista altoatesino, numero 4 del ...Jannik Sinner sorride dopo la conquista del suo ottavo numero 11 in uno Slam, il terzo consecutivo a Melbourne, il secondo dopo il Roland Garros 2020 senza nemmeno concedere un set. Show dell'altoatesino che ha conquistato gli ottavi di finale con facilità, travolgendo Baez: tutte le parole in conferenza stampa ...