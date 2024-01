Australian Open | Sinner batte Baez e vola agli ottavi

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Jannikdi finale dell’2024, primo torneo stagionale dello Slam. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, nel terzo turno del singolare maschile ha superato l’argentino Sebastian, testa di serie numero 26, per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h52?. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.