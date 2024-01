Australian Open | si spalanca un’autostrada per Djokovic senza Shelton Cammino più duro per Sinner

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Stiamo per entrare nella seconda settimana degli. Nella parte alta del tabellone ci sono gli otto superstiti che si giocheranno gli ottavi di finale nella nottata italiana di domenica. Jannike Novakcontinuano imperterriti la loro strada, pronti ad entrare in rotta di collisione in semifinale. Ma quale sarà il percorso che può portarli al tanto agognato scontro? Iniziamo da Jannik, che agli ottavi avrà subito un incrocio complicato con Karen Khachanov. L’azzurro ha sempre avuto incroci complicati con il russo, nonostante sia avanti negli scontri diretti. Il primo match, risalente al primo turno degli US2020, vide l’odierno numero 4 al mondo arrendersi anche a causa di un problema alla schiena, venendo rimontato da sopra due set a zero. Nei ...

Il numero uno al mondo ora sfiderà Mannarino Il serbo Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degligrazie al successo in tre set , con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3, 7 - ...Djokovic raggiunge così gli ottavi di finale agliper la sedicesima volta in 19 partecipazioni. Nel prossimo turno affronterà il francese Adrian Mannarino che ha eliminato Ben Shelton ...Il numero uno al mondo ora sfiderà Mannarino Il serbo Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-2), ...In campo nella notte solo Jasmine Paolini per l'Italia: il programma delle partite di domani 20 gennaio agli Australian Open 2024 e dove vederle in tv Terminano domani i sedicesimi di finale degli ...