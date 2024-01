Australian Open | sarà Karen Khachanov l’avversario di Sinner agli ottavi | vinta la resistenza di Machac

Se così non fosse, d'altra parte, non avrebbe conquistato il quarto posto della classifica mondiale e non sarebbe uno dei principali favoriti per la vittoria di questa edizione degliPrima di andare in campo, mi sono ripromessa di lottare per rimanere qui più a lungo all', nell'atmosfera più bella al mondo. Manuel Ventriglia TABELLONI TORNEI: ATP - WTAAUSTRALIAN OPEN - Un'altra grande prestazione per il numero 4 del mondo, che regola Sebastian Baez in tre comodi parziali e torna agli ottavi di finale.Partita senza storia, Sinner raggiunge gli ottavi senza perdere un set. Prossimo avversario il russo Karen Khachanov (2-1 Sinner i precedenti) ...