Australian Open | l’invadenza di Courier e le domande sulla racchetta di Sinner | le risposte da signore dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Janniksta giocando con una nuovaagli. Si tratta della Head Speed MP, un telaio del noto marchio che il 22enne utilizza fin dai suoi primi passi a livello agonistico e di cui è diventato un ambasciatore di riferimento a livello mondiale. L’inconfondibile look bianco e nero distingue questo attrezzo, che pesa 300 grammi (dunque 10 in meno rispetto alla versione Pro impiegata da Novak Djokovic), ha un piatto corde della dimensione di 100 pollici quadrati e un reticolo corde a maglia più larga rispetto alla Pro (16 verticali e 19 orizzontali contro 18×20). Ad accompagnare questa, che è regolarmente in vendita, è lo slogan “The art of speed” (“l’arte della velocità”). Ladi Jannikè stata sviscerata (in maniera ...