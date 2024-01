Australian Open | Emma Navarro | “Contro Cocciaretto è stata dura | a Melbourne è un torneo speciale”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In conferenza stampa, dopo la vittoria su Elisabettaha avuto la possibilità di toccare diversi argomenti per lei importanti. Li merita, anche perché finora è la giocatrice con più vittorie all’attivo nel 2024, la prima a raggiungere la doppia cifra in tal senso. Un bel percorso per una delle giocatrici meno considerate tra le teste di serie, eppure con ancora tanti margini di crescita. Così l’americana in conferenza stampa: “La verità è che sono emozionata per essere in questa posizione., sentivo che giocava molto bene, vedevo che quanto meglio giocavo io, tanto meglio giocava lei. Ho avuto bisogno di un po’ di pazienza per venirne a capo, ecco perché sono felice di averla battuta ed essere arrivata al terzo ...

Se così non fosse, d'altra parte, non avrebbe conquistato il quarto posto della classifica mondiale e non sarebbe uno dei principali favoriti per la vittoria di questa edizione degliPrima di andare in campo, mi sono ripromessa di lottare per rimanere qui più a lungo all', nell'atmosfera più bella al mondo.