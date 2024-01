Australian Open | Djokovic supera Etcheverry e vola agli ottavi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Successo in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-2), sull'argentino. Il numero uno al mondo ora sfiderà Mannarino Il serbo Novaksi qualifica per glidi finale degligrazie al successo in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 (7-2), sull'argentino Toma's Marti'n. Il numero

Il successo in rimonta ai danni della russa Avensyan non ha restituito il sorriso a Marta Kostyuk , approdata agli ottavi di finale dell'2024 . Intervenuta in conferenza stampa, la giocatrice ucraina ha infatti sfogato la sua frustrazione: ' La guerra c'è ancora e le persone continuano a morire ogni giorno . Mia madre ...Un grande torneo giocato dal romano Flavio Cobolli, al sesto ostacolo si interrompe la corsa del tennista azzurro all'Australian Open. Cobolli, mai tanto avanti in un torneo dello Slam, perde al terzo ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Delle otto mamme record in main draw, Elina Svitolina e Victoria Azarenka disputeranno il terzo turno a Melbourne.