Australian Open | Djokovic | “Non ho mai avuto paura di dire che volevo essere il migliore al mondo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Reduce dalla vittoria in tre set su Etcheverry al terzo turno degli, Novakha parlato in conferenza stampa post match: “Ho giocato meglio rispetto ai primi due turni e questo è positivo. Fisicamente mi sono sentito meglio come gioco, anche se non ho ancora giocato al massimo livello. Prima di questo torneo non mi sentivo per niente bene né fisicamente né tennisticamente, ma la situazione sta progredendo man mano che il torneo avanza. Spero che migliori ogni giorno“. Su Medvedev e sul suo match notturno: “So che negli Slam si è parlato della questione delle partite notturne. Quest’anno hanno provato a iniziare un giorno prima, ma l’ordine di gioco e gli orari sono un problema dato che gli uomini giocano al meglio di cinque turni e ieri ce ne sono stati diversi, il che ha costretto Daniil a iniziare la sua ...