Australian Open | avanzano Fritz e Tsitsipas | Mannarino elimina Shelton Khachanov per Sinner

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si sta avviando alla conclusione la prima settimana degli. Con Sebastian Korda ed Andrey Rublev ancora in campo, abbiamo i primi otto giocatori che hanno avuto accesso agli ottavi di finale del primo Slam della stagione; tra di loro rispettano il pronostico Jannike Novak Djokovic, chein maniera relativamente facile con gli argentini Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry, e anche Alex De Minaur, che ha lasciato sette giochi al nostro Flavio Cobolli. L’avversario di Jannik al prossimo turno sarà, come preventivato, Karen. Il russo, testa di serie numero 15, rispetta il pronostico contro il ceco Tomas Machac, che ha però dato filo da torcere per oltre tre ore non sfruttando, nella quarta frazione, ben cinque occasioni per prendersi il break a favore e provare ...