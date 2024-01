Australian Open | Aryna Sabalenka firma il primo doppio 6-0 del torneo su Lesia Tsurenko

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Arriva il6-0 6-0 del tabellone femminile agli2024. Lo trova: la bielorussa mette insieme questo punteggio contro l’ucraina. Le servono 52 minuti per arrivare a tanto, ed è la prima volta che le accade in carriera sul circuito maggiore. Era dal Roland Garros 2023 che non si verificava un simile punteggio in uno Slam: in quel caso è stata la polacca Iga Swiatek a rifilarlo alla cinese Xinyu Wang, sempre a livello di terzo turno. Quanto a, a sua volta è la prima occasione in cui, in uno dei quattro tornei maggiori, non riesce a vincere neppure un game. Il conteggio dei punti vinti è anche impietoso nei confronti dell’ucraina: 54-24 per la numero 2 del mondo, che è tuttora impegnata nella ...