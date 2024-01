Australian Open | Andreeva dopo la rimonta | “Essere dura con me stessa mi ha aiutato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024)l’incredibileai danni di Diane Perry nel terzo turno degli, Mirraha parlato in conferenza stampa: “Avrei preferito vincere in due set come, ma è bello anche quando si lotta per ogni punto. Penso che avrò tante partite come questa nella mia carriera, quindi sono contenta della vittoria. Non mi interessa come vincere in termini di risultato e tempo, voglio solo avanzare. Se ci vogliono tre set, allora sono felice di vincere in tre, se ne servono due, lo stesso“. Poi su Murray, che in un tweet ha difeso la sua forza mentale dalle parole dei telecronisti: “Onestamente non pensavo che Andy avrebbe guardato una delle mie partite e addirittura commentato. Proverò a stamparlo in qualche modo, incorniciarlo e portarlo ovunque con me. O forse lo attaccherò al muro così ...