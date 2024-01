Australian Open | Adrian Mannarino piega al quinto set Ben Shelton e sfiderà Djokovic agli ottavi

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo le difficoltà con Popyrin, Novak Djokovic batte in tre set Tomas Martin Etchverry e ottiene la qualificazione agli ottavi di finale degli, in corso a Melbourne. Il tennista serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3, 7 - 6 (2) in due ore e 31' di gioco. Nel prossimo turno il numero uno delle ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - L'di Jannik Sinner entra nel vivo. L'azzurro, numero 4 al mondo, ha t ravolto l'argentino Sebastian Baez imponendosi per 6 - 0, 6 - 1, 6 - 3 in poco più di due ore di gioco. Adesso il ...Troppo forte Alex de Minaur, ma il futuro è tutto dalla parte di Flavio Cobolli. Che saluta Melbourne dopo aver ceduto in tre set al numero 10 del mondo, che continua la sua corsa nello slam di casa ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - L' Australian Open di Jannik Sinner entra nel vivo. L'azzurro, numero 4 al mondo, ha t ravolto l'argentino Sebastian Baez imponendosi per 6-0, 6-1, 6-3 in poco più di due ore ...