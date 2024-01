Australian Open 2024 | Sinner agli ottavi | “Ho fatto le scelte giuste Khachanov? Si esalta sempre negli Slam”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Jannikprosegue senza alcun intoppo il suo percorso, qualificandosi per glidi finale grazie a un netto successo ai danni di Sebastian Baez. I due si erano affrontati qualche mese fa a Shanghai, con l’azzurro costretto a vincere in rimonta, ma oggi non c’è stata storia. “Lì le condizioni erano molto diverse – spiega il n°4 del mondo – oggi invece si è giocato nelle condizioni che preferisco, non c’era vento, non c’era sole e sentivo molto bene la palla. Sono soddisdi questo match, holee quando contava ho servito molto bene. I punti chiave li ho gestiti bene e ho provato ad andare un po’ più a rete. Sapevo che dovevo farlo, ieri sera ho rivisto la partita di Shanghai. Ho ...