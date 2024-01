Australian Open 2024 | Sinner agli ottavi | “Ho fatto le scelte giuste Khachanov? Si esalta negli Slam”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Jannikprosegue senza alcun intoppo il suo percorso, qualificandosi per glidi finale grazie a un netto successo ai danni di Sebastian Baez. I due si erano affrontati qualche mese fa a Shanghai, con l’azzurro costretto a vincere in rimonta, ma oggi non c’è stata storia. “Lì le condizioni erano molto diverse – spiega il n°4 del mondo – oggi invece si è giocato nelle condizioni che preferisco, non c’era vento, non c’era sole e sentivo molto bene la palla. Sono soddisdi questo match, hosempre lee quando contava ho servito molto bene. I punti chiave li ho gestiti bene e ho provato ad andare un po’ più a rete. Sapevo che dovevo farlo, ieri sera ho rivisto la partita di Shanghai. Ho provato ad essere ...

Il video con gli Highlights di Djokovic-Etcheverry , sfida valevole per il terzo turno degli Australian Open 2024 . Vittoria in tre set per il numero ... ()

Un grande torneo giocato dal romano Flavio Cobolli, al sesto ostacolo si interrompe la corsa del tennista azzurro all'. Cobolli, mai tanto avanti in un torneo dello Slam, perde al terzo turno del tabellone principale. Approdato dopo tre turni di qualificazioni, cede contro l'australiano Alex De Minaur, ...Novak Djokovic non poteva festeggiare meglio il match numero 100 della sua carriera: approda infatti agli ottavi degli. Il serbo, numero uno del mondo e del tabellone, campione in carica e a caccia dell'undicesimo sigillo nel Major australiano, si è imposto per 6 - 3 6 - 3 7 - 6(2) sull'argentino Tomas ...Dopo le difficoltà con Popyrin, il terzo turno degli Australian Open si è rivelato più semplice per Novak Djokovic. Al centesimo match in carriera a Melbourne (nell'era Open hanno raggiunto questo ...La legge del più forte. Flavio Cobolli (n.100 del ranking) ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell'australiano Alex de Minaur (n.10 del ranking). Il tennista romano, proveniente dalle qualif ...