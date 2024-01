Australian Open 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 20 gennaio con Paolini

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il, l’die glirelativi alla giornata di20degli. Una sola azzurra impegnata, ed è Jasmineche cerca i primi ottavi di finale in carriera in uno Slam: la toscana affronterà la russa Blinkova nel cuore della notte italiana. Sulla Rod Laver Arena tanta Cina, con il derby Zheng-Wang e con il giovane Shang che sfida la seconda testa di serie Carlos Alcaraz. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE20ROD LAVER ARENA Ore 02:00 – Zheng vs Wang a seguire – (WC) Shang vs (2) Alcaraz Non prima delle 09:00 – (1) Swiatek vs Noskova a seguire – (6) Zverev vs ...