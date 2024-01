Australian Open 2024 | day 7 | Jasmine Paolini cerca gli ottavi Shang Jungcheng lancia la sfida ad Alcaraz

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nei tornei Slam gli obiettivi personali – a seconda dei giocatori – possono essere vari. C’è chidi vincere la sua prima partita in un major, chi ha nel mirino soltanto il trofeo finale, ma quasi sempre un target che rappresenta uno step in avanti importante nel percorso di crescita è l’accesso alla “seconda settimana”. In soldoni, la qualificazione aglidi finale. Dopo la giornata di sabato rimarranno 16 uomini e altrettante donne per una seconda parte di torneo che promette spettacolo. Il secondo turno ha rischiato di mietere diverse vittime nella parte bassa del draw maschile. Ci ha salutato Rune, mentre Medvedev, Zverev e Ruud si sono salvati al quinto. Per il russo n°3 al mondo ora c’è un Auger-Aliassime che prova a riprendersi dopo un 2023 da incubo e uniniziato con qualche fastidio al ginocchio. Ruud ha ...