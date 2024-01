Aurora Ramazzotti | la dolce dedica per il compleanno di Goffredo Cerza

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In queste oreha pubblicato una dolcissimasocial per ildiL'articolo proviene da Novella 2000.

Anche, sua figlia, è un po' come lei. Non ha mai evitato di raccontare le sue fisse e i suoi problemi, comuni a molte donne della sua età. L'umorismo è un'arma di famiglia che ...In questo periodo il lavoro diè fare la mamma a tempo pieno . Da quando è nato il piccolo Cesare , la figlia di Erose Michelle Hunziker ha le giornate decisamente piene . È difficile ritagliarsi del ...Questo cambio di look lascia senza parole e la somiglianza con mamma Michelle è da togliere il fiato. Aurora Ramazzotti stupisce ancora.Aurora Ramazzotti ha confessato cosa ha fatto per la prima volta, l'ha dovuto fare per il figlio Cesare. Le parole della giovane madre ...