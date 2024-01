Aurora Ramazzotti | Goffredo Cerza compie gli anni Gli auguri commoventi | «La mia persona nel mondo»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Oggi è una giornata molto speciale per, il suo compagno e papà di suo figlio Cesare,28. La figlia d'arte non poteva non...

Anche, sua figlia, è un po' come lei. Non ha mai evitato di raccontare le sue fisse e i suoi problemi, comuni a molte donne della sua età. L'umorismo è un'arma di famiglia che ...In questo periodo il lavoro diè fare la mamma a tempo pieno . Da quando è nato il piccolo Cesare , la figlia di Erose Michelle Hunziker ha le giornate decisamente piene . È difficile ritagliarsi del ...Dolcissimo momento per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Sui social la showgirl ha scritto un pensiero molto bello per il compagno. Stanno portando avanti con grande gioia la loro famiglia e sono ...In queste ore Aurora Ramazzotti ha pubblicato una dolcissima dedica social per il compleanno di Goffredo Cerza ...