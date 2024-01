Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio sul caso Osimhen | per la Procura di Roma ora rischia il processo

La procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli,De, per l'accusa di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra ...Db Riyad (Arabia Saudita) 18/01/2024 - Supercoppa Italiana / Napoli - Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:DeDe, si va verso il rinvio a giudizio per ...I pm della Procura di Roma hanno chiuso le indagini sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l’accusa di falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie ...Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato con l’accusa di falso in bilancio per la questione dell’acquisto di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Repubblica i magistrati ...