Audi alla Dakar, la tecnologia Il range extender del prototipo elettrico Audi RS Q e -è alimentato mediante un carburante rinnovabile in grado di ridurre del 60% le emissioni di CO 2 rispetto ...Audi alla Dakar, la tecnologia Il range extender del prototipo elettrico Audi RS Q e -è alimentato mediante un carburante rinnovabile in grado di ridurre del 60% le emissioni di CO 2 rispetto ...Aud RS Q e-tron vince la Dakar 2024 con Carlos Sainz. Audi debutterà in F1 nel 2026 con un propulsore elettrificato e con carburanti sostenibili.The Audi Q8-etron is a stunning electric SUV that combines sleek design, thrilling performance, and cutting-edge technology. It's a true testament to Audi's commitment to innovation and the future of ...