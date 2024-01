Attacco di panico in Tugurio per Beatrice Luzzi | la reazione della regia VIDEO

Intervento dei vigili del fuoco maredì 19 aprile in un Mc Donald’s di via Valtellina a Cinisello , alle porte di Milano. Evacuate, per l’utilizzo di ... (secoloditalia)

di', Beatrice Luzzi 'censurata' nel Tugurio del GF Di ritorno, Beatrice Luzzi ha chiesto scusa alla sua famiglia per aver assecondato il programma ma, ovviamente, l'attrice non ha ......è uno degli obiettivi più importanti della rappresaglia che sta conducendo Israele per l'... facendo fuggire neli pazienti e molte delle migliaia di civili sfollati che avevano cercato ...Gaza, 19 gen. (Adnkronos) - Un attacco aereo ha preso di mira una casa nel nord di Rafah. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo di non essere in grado di stabilire il numero di vittime del raid a causa de ..."Attacco di panico", Beatrice Luzzi "censurata" nel Tugurio del Grande Fratello: la confessione a Fiordaliso, cosa è successo.