Attacchi Houthi | perché la crisi del Mar Rosso non ha ancora colpito l’energia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un mese dida parte dei ribellidallo Yemen contro le imbarcazioni in transito nel Marhanno minacciato seriamente la stabilità del commercio globale. Nel tratto compreso tra lo Stretto di Bab el-Mandeb (a sud) e il Canale di Suez passa infatti il 12% del commercio mondiale, per un valore di 1,2 trilioni di dollari l’anno. Le compagnie di navigazione, spaventate dai rischi dell’escalation tra fronte sciita filo-iraniano e fronte occidentale a difesa di Israele, hanno scelto di deviare la rotta, accettando i costi extra per circumnavigare l’Africa e giungere in Europa. Ladel Marnon ha peròfinora il mercato del, in particolare per quanto riguarda il petrolio. I motivi sono molteplici. L’importanza degli stretti ...