Atlético Madrid | stavolta derby vincente | super Griezmann al 100?!

E’ arrivato il primo titolo stagionale per il Madrid , che ha vinto con merito la Supercopa di Spagna: i Blancos hanno sconfitto l’ Atletico Madrid in ... (infobetting)

L'attaccante della Juventus Kean è sempre più vicino alla corte dell'Atletico: fumata bianca possibile a breve Capitolo calciomercato. Nonostante la Fiorentina volesse a tutti i costi Kean (così come il Monza), dall'altra la Juve ha deciso di virare in una via opposta, ...Il 23enne vorrà riscattare un inizio di stagione anonimo - 472 minuti giocati - e per farlo ha scelto Diego Simeone e l'Atletico. Jordan Henderson all'Ajax Arriva nel frattempo l'ufficialità ...