Atletico Madrid | infortunio per Azpilicueta | rottura del menisco per lo spagnolo

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nonostante la vittoria nel derby contro il Real negli ottavi di finale di Copa del Rey, arriva una brutta notizia per l’. Dopo gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto, Cesarinfatti ha riportato ladelesterno. L’esperto difensoreè stato sostituito perappena 10? dopo il suo ingresso in campo nei supplementari e da subito le sensazioni non sono sembrate delle migliori. Nelle prossime ore lo staff medico dei Colchoneros deciderà le cure pere il suo recupero, ma Simeone dovrà fare a meno dell’ex Chelsea per diverse partite. SportFace.