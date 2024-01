Atletica in lutto | a 29 anni è morto Shawn Barber | ex campione del mondo di salto con l’asta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Graveneldell’leggera. A soli 29nella sua casa in Texas il canadese, exdeldicon, che a soli 21vinse il titolo iridato a Pechino nel 2015 superando i 5.90 metri. Lo ha reso noto il suo agente Paul Doyle, senza fornire circostanze sulla morte: “Un amico che non dimenticheremo mai.”, ha scritto ricordando il forte altista che è stato anche finalista olimpico a Rio 2016. SportFace.

È morto Andrea Barberi : è stato primatista italiano dei 400 metri Lutto nel mondo dell’atletica leggere: è morto a soli 44 anni Andrea Barberi , ex ... (tpi)

Le sue prime esperienze nell'risalgono al 1959 con il GruppoTreviso. Nel 1961, Simonetta si era classificato al secondo posto ai campionati italiani juniores a Bologna nei 10 ...Il mondo dello sport bresciano è inper la morte di Aurelio Forti, 71 anni , anima e corpo del Gs Montegargnano, tra le più longeve società dia livello nazionale. È mancato a Navazzo, frazione di Gargnano, stroncato in ...Hertha Berlino, un grave lutto colpisce la Bundesliga: la notizia ha sconvolto l'intero mondo del calcio, se n'è andato all'improvviso ...Il mondo del ciclismo si stringe per ricordare Octavio Dazzan, scomparso ieri all’età di 66 anni in Argentina. Il ciclista, nato a Buenos Aires ma naturalizzato italiano, ha scritto un pezzo di storia ...