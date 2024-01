Atletica | è morto Shawn Barber a 29 anni L’ex Campione del Mondo di salto con l’asta aveva da tempo guai di salute

E'a soli 25 anni Federico Garrè, ex giocatore della Primavera della Sampdoria, aveva fatto parte ... Oggi è stato ultimato il campo di calcio a 7, mentre la posa della pista didi ultima ...... dal 7 al 12 giugno, alla nuova edizione degli Europei di, in cui gli appassionati ... L'atleta barlettano,il 21 marzo del 2013, è considerato come uno dei migliori velocisti al mondo. ...Il canadese Shawn Barber, ex campione del mondo di salto con l'asta, è morto all'età di 29 anni nella sua casa in Texas: lo ha annunciato il suo agente. Shawn Barber a soli 21 anni aveva vinto il ...Il canadese Shawn Barber, ex campione del mondo di salto con l'asta, è morto all'età di 29 anni nella sua casa in Texas: lo ha annunciato il suo agente. Shawn Barber a soli ...