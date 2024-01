Atalanta | Kolasinac svela | 'Ecco perché ho scelto Bergamo spegnendo il telefono'

Nella parte alta del tabellone della Coppa Italia non ci sarà il derby milanese in semifinale visto che l’Inter è stata eliminata dal Bologna, il ... (infobetting)

Sead Kolasinac, difensore dell'Atalanta, ha parlato a Tuttosport dal suo arrivo alla Dea fino ai sogni e gli obiettivi professionali. Le sue dichiarazioni: ATALANTA – «Perché mi piace giocare un calcio intenso, aggressivo ma anche ...Con Tudor come allenatore, a Marsiglia, mi sono trovato molto bene, cercavo qualcosa di simile nel modo di affrontare le partite, quando l'Atalanta si è interessata a me sono stato molto contento»