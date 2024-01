Assunzioni al Comune di Caivano | pubblicate la graduatorie

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono statesul portale Inpa lerelative al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sedici?unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli deldi. Le risorse saranno impiegate nei profili tecnici, ambientali, informatici e nelle attività del settore delle politiche sociali e dell’educazione. Lo rende noto la Commissione straordinaria di, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro sottolienando che è stato fatto “un altro importante passo avanti nel processo di rafforzamento e ammodernamento dell’apparato amministrativo comunale”. Sul sito istituzionale deldiè pubblicata la notizia con il link al portale ...

