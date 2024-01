Assolto il saluto romano Ma solo nelle celebrazioni

Secondo il PG allora 'ilromano può rappresentare un'offesa alla sensibilità soggettiva, ma ...sentenze a macchia di leopardo in cui lo stesso gruppo viene condannato da un tribunale e...E' ovvio che ilfascista sia una offesa alla sensibilità individuale' ma diventa reato '... Non possiamo avere sentenze a macchia di leopardo in cui lo stesso gruppo vieneda un tribunale ...Il saluto romano, il gesto classico del fascismo ... tant'è vero la Cassazione annulla le condanne degli otto estremisti milanesi che dopo essere stati assolti in primo grado erano stati condannati in ...Gli ermellini: punire le mani tese solo se c’è la volontà di ricostituire il partito fascista. Esultano i militanti di CasaPound. La Russa: "La sentenza si commenta da sola".