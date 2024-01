Assenze dei big e appelli contro la leader | il conclave dem è già un flop

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Frosinone valido per gli ottavi di finale di Coppa ... (spazionapoli)

Cresce l’attesa per la sfida di domani contro il Torino di Ivan Juric. Walter Mazzarri ha reso noti i convocati per il primo match del 2024. Ormai ... (spazionapoli)

200 Contributo scolastico In ragioneprincipi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito ... assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle, gite ...Il Pd, il partito delle primarie aperte fa un seminario a porte chiuse, in un hotel a quattro stelle, 'Ai Cappuccini', di Gubbio, chiamato anche il 'paesematti'. Torna tutto. Ai giornalisti è ...L'assenza di segnalazione e successiva disabilitazione determinerà ... 1.9 L'Utente potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria registrazione e dei propri dati inviando una ...L'assenza di segnalazione e successiva disabilitazione determinerà ... 1.9 L'Utente potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione della propria registrazione e dei propri dati inviando una ...