“Assegniamo ai docenti curriculari ore di sostegno | non toglie posti agli specializzati e sarebbe la piena attuazione della progettualità inclusiva” INTERVISTA ad Evelina Chiocca

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Si obietta che la cattedra mista potrebbe portar via deidi lavoro sul, ma questo non è vero. La verità è che ci sono insegnanti che non vogliono lavorare con gli alunni con certificazione: lo vediamo in classe, lo sentiamo nelle sale insegnanti, lo leggiamo sui social”. La professoressaè molto dura con chi contesta la rivoluzionaria proposta di introduzionecattedra mista che di fatto obbligherebbe finalmente tutti gli insegnanti a occuparsi degli alunni disabili presenti in classe. L'articolo .