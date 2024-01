Ascolti tv ieri | Doc | Terra Amara | Amadeus | Bonolis vs Liorni Top e flop

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Glitv digiovedì 18 gennaio 2024 hanno registrato per la seconda puntata di Doc Nelle tue Mani 3 su Rai1 4.860.000 spettatori, 22.8% di share e 4.581.000, 27.5%. Su Canale 5è stato visto da 2.816.000 spettatori, 14.3% di share. Il film biografico su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody su Rai2, ha registrato 983.000 spettatori, share 5%. Su Italia 1 Supercoppa Italiana Napoli-Fiorentina 3.367.000, 15.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 Splendida Cornice 829.000, 4.4% Rete 4 Dritto e Rovescio 1.055.000, 6.6% La7 PiazzaPulita 778.000, 4.9% Tv8 Quelle Brave Ragazze 378.000, 1.8% NOVE Katia Follesa - Finché Social non ci Separi 400.000, 2%.tv: Affari Tuoi leader nonostante ...

