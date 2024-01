Ascolti tv | ' Doc' su Rai1 si aggiudica di nuovo il prime time

tv ieri 18 gennaio 2024: Piazzapulita si conferma a 778mila spettatori per il 5% di share Rai1 vince neglitv del giovedì con conNelle tue mani , che ha incollato al video 4.714.000 spettatori pari al 25% di share. Seconda posizione per Italia 1 con la partita Napoli - Fiorentina valida per la ...Ottimiper3 - Nelle tue mani che vince la serata ma cala rispetto alla scorsa settimana. Numeri pazzeschi per Terra amara anche in prime time: ecco tutti i dati del 18 gennaio ...La terza stagione della fiction 'Doc – Nelle Tue Mani' mette a segno un'altra vittoria ... A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.055.000 spettatori, share 6.7 ...Una nuova sfida in ascolti ha avuto luogo nella serata di ieri, giovedì 18 gennaio 2024, tra la fiction di Rai1 in prima visione Doc-Nelle tue mani, in ...