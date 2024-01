Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 18 gennaio 2023

(Di venerdì 19 gennaio 2024)TV: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani 3 ha totalizzato 4860 spettatori (22,88% di share) nel primo episodio e 4581 (27,53%) nel secondo. La puntata della soap Terra Amara su Canale5 ha conquistato in media 2816 spettatori (share 14,38%). La partita di calcio di Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina su Italia1 ha realizzato in media 3367 spettatori (15,15%); su Rai2 il film Bohemian Rhapsody ha portato a casa 982 spettatori (5,02%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 829 spettatori (4,40%). Su Rete4 la puntata del programma ...

