Ascolti TV 18 gennaio Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara e Supercoppa | Chi ha vinto la sfida

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Giovedì 18c'è stata una nuovatra Doc -Tue3 econ l'inserimento dellaitaliana di calcio: ecco chi haTV di giovedì 18: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la seconda puntata di Doc -Tue3, il medical drama con Luca Argentero. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo triplo appuntamento con, mentre Italia 1 ha trasmesso Napoli- Fiorentina, semifinale dellaitaliana giocata a Riyad. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.TV di giovedì 18 ...

ASCOLTI TV 18 GENNAIO 2024 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 18 GENNAIO 2024 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3355 PT – 7840 24 H – 3463 PT – 9245 Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

Luca Argentero, Matilde Gioli - Doc 3 (US Luxvide, ph. V. Bettoja) Nella serata di ieri, Giovedì 18 gennaio 2024, su Rai1 la seconda puntata di ... (davidemaggio)

Bene Doc – Nelle tue mani Nella serata di ieri, giovedì 18 gennaio , in onda su Rai Uno la seconda puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani ... (361magazine)

ASCOLTI TV 18 GENNAIO 2024 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3355 37.39 PT – 7840 35.17 24 H – 3463 38.59 PT – 9245 ... (bubinoblog)

Luca Argentero, Matilde Gioli - Doc 3 (US Luxvide, ph. V. Bettoja) Nella serata di ieri, Giovedì 18 gennaio 2024, su Rai1 la seconda puntata di ... (davidemaggio)

TV di giovedì 18: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la seconda puntata di Doc - Nelle Tue Mani 3 , il medical drama con Luca Argentero. Su Canale 5 è andato in onda un ...Almeno dal punto di vista deglitv Fiorentina - Napoli è andata bene. E stasera c'è Inter - ... Ieri, giovedì 18, lo stadio di Riyad era mezzo vuoto, l'atmosfera un po' irreale, ma l'...Amazon pensa ad un chatbot di intelligenza artificiale per assistere i clienti nei loro acquisti. Lo afferma la Cnbc, che avrebbe ascoltato una fonte interna in grado di fornire alcuni dettagli sullo ...La terza stagione della fiction 'Doc – Nelle Tue Mani' mette a segno un'altra vittoria: ieri, giovedì 18 gennaio 2024, su Rai1 è stata vista ... A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto ...