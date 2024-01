ASCOLTI TV 18 GENNAIO 2024 IN CALO MA SEMPRE BENE DOC 25% | TERRA AMARA 14 | 4% | 3 3 MLN PER NAPOLI-FIORENTINA 15 | 1% | CLERICI VS PALOMBELLI

(Di venerdì 19 gennaio 2024)TV 18· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈMezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1425 11.70La Volta Buona – 1480 14.40Il Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xDoc: Nelle Tue Mani 3 – 4714 25.00 (x + x)Comm. – xGiovani – xOver – xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 974 20.50+ 971 22.20Forum – xTg5 – xBeautiful – x– xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti (18:33) – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! ...

Giovedì 18 gennaio su Rai 1 in prima serata va in onda Luca Argentero con Doc – Nelle tue mani 3 ed è subito sfida con Terra Amara su Canale 5. ... (dilei)

