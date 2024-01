ASCOLTI TV 18 GENNAIO 2024 DOC | TERRA AMARA | NAPOLI-FIORENTINA | CLERICI VS PALOMBELLI

(Di venerdì 19 gennaio 2024)TV 18· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xDoc: Nelle Tue Mani 3 – xComm. – xGiovani – xOver – xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – x– xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti (18:33) – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – x...

Giovedì 18 gennaio su Rai 1 in prima serata va in onda Luca Argentero con Doc – Nelle tue mani 3 ed è subito sfida con Terra Amara su Canale 5. ... (dilei)

Davide disse a Saul: 'Perchéla voce di chi dice: 'Ecco, Davide cerca il tuo male' Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella ......40 milioni die raggiungendo la prima posizione della classifica singoli italiana FIMI. L'album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato disco fisico da venerdì 19. ...Da "Dove si balla" a "Onda Alta". Una canzone che Dargen D’Amico, rapper, cantautore, produttore e giudice nelle due ultime edizioni di X Factor, porta in gara al ...Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. Ancora due puntate, e poi ad Avanti Popolo si chiuderanno definitivam ...