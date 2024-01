Artena | il borgo vicino Roma in cui l’unico mezzo di trasporto è il mulo

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dimenticate macchine e scooter. Ad, non lontano daconsentito è il. Non è uno scherzo dovuto a un salto indietro nel tempo. Siamo nel 2024 ed è tutto vero. La storia disi trova nei pressi di Valmontone, a soli 40 minuti da. Tanto basta per immergersi in un’atmosfera completamente diversa da quella cittadina a cui siamo abituati. Qui non c’è spazio per lo smog, per la frenesia urbana e per i clacson. Sembra di stare in un tempo sospeso. Le origini disono remote. Ci sono studi che hanno dimostrato la presenza di popolazioni prene che vivevano nella zona. Noi però conosciamo questocome cittadina medievale riportata in vita grazie ...