Arma clandestina e ricettazione | arrestate 5 persone a Napoli

(Di venerdì 19 gennaio 2024). La Polizia controlla un uomo e gli trova addosso un revolver. In un appartamente sorpresi quattro uomini con una calibro 9 Armi clandestine e. A seguito di alcuni episodi criminosi verificatisi nell’ultimo periodo, personale della Squadra Mobile ha eseguito diversi controlli e perquisizioni. A darne notizia una comunicazione della Questura digiunta in redazione. In particolare, il 18 gennaio scorso, in uno stabile di via Nuova Poggioreale, i poliziotti hanno sorpreso un ragazzo che, alla vista loro vista, ha tentato la fuga. Vano il suo tentativo perché gli agenti lo hanno blocccato, trovandolo in possesso di una pistola a tamburo che nascondeva nella cintola dei pantaloni. Da accertamenti l’è risultata rubata. In un ...