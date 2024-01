Arabi in Italia per il Milan | la valutazione del club s'impenna

Meno di 10mila spettatori (9.762 per la precisione) erano allo stadio all'Al-Awwal Park di Riyad in Arabia Saudita , dove giovedì... (calciomercato)

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - inizio flop! Stadio vuoto - dubbio per Inter-Lazio

La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita non è certo iniziata come gli organizzatori si aspettavano. Per Napoli-Fiorentina pessima cornice di ... (inter-news)