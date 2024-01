Approvato il Piano del verde | oltre 2 600 000 metri quadri in città | 22 in media per ogni residente

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Bergamo. La giunta hailstrutturale del, un documento previsionale che, sulla base di una prima valutazione d’insieme dello stato delpubblico e delle pratiche messe in campo in questi anni, pone sì le basi per la definizione delle strategie e delle azioni future in questo ambito, ma anche per la successiva redazione delOperativo del. Ilrappresenta lo strumento che definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione delle aree verdi pubbliche nell’arco della pianificazione urbanistica generale, indirizza investimenti in nuove opere e interventi manutentivi e definisce priorità gestionali del sistema di infrastrutturapubblica urbana. L’obiettivo finale è quello di sviluppare ...

Restano i vaccini come misura "più efficace" in caso di pandemia e anche il lockdown in caso di necessità nelpandemico 2024 - 2028. Il documentodal governo è l'ultimo aggiornamento alin scadenza il 24 gennaio. Ora la bozza passerà alla Conferenza Stato Regioni per l'approvazione ...Fuori dal listino principale archivia una seduta pesante Rai Way, che in chiusura cede il 4,43%, alla luce della possibile vendita delle quote da parte della Rai prevista nel nuovo...Approvato il Contratto di Servizio e il Piano industriale Rai 2024-2026, Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha dato il proprio benes ...La Rai gioca la carta della trasformazione in una Digital Media Company e mette sul tavolo investimenti per circa ...