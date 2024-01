Approvato il Contratto di Servizio e il Piano industriale Rai 2024-2026

Leggi su digital-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha dato il proprio benestare al testo definitivo del nuovodi, condiviso con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a seguito degli emendamenti proposti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il testooggi dovrà poi passare al vaglio del Consiglio dei Ministri, per essere infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Nel corso della stessa seduta, il CdA ha esaminato eil-26, illustrato dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio, e ha dato il via libera al Budget. Obiettivo primario del...