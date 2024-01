Apple Pay | impegni per evitare sanzioni dall' UE

All'inizio di maggio 2022, la Commissione europea aveva inviato la comunicazione degli addebiti per elencare le criticità riscontrate durante l'indagine su. L'azienda di Cupertino ha fornito un elenco di impegni che promette di rispettare per 10 anni. Le parti interessate devono ora inviare i commenti entro un mese dalla pubblicazione degli ...Depositi con bonifico (anche istantaneo), contanti (presso supermercati, tabaccherie e bar aderenti), carta di credito, debito, prepagate,/Googlee Satispay. Young Platform opera solo su ...Apple promette di consentire l'accesso al chip NFC alle app di terze parti attraverso una serie di API, quindi Apple Pay non avrà più l'esclusiva., ...BRUXELLES - Apple ha proposto alla Commissione europea una serie di soluzioni per risolvere l'indagine su abuso di posizione dominante relativa alla tecnologia usata nei pagamenti elettronici con ...