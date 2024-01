AORN Caserta | giovane donna salvata da un intervento chirurgico multidisciplinare di alta complessità

(Di venerdì 19 gennaio 2024). Unadi 45 anni, con una massa tumorale molto invasiva, è statanell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e diSpecializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” digrazie a undi, che ha coinvolto insieme le équipe delle Unità operative di Cardiochirurgia, Urologia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione. La paziente giunge in Pronto Soccorso con una storia di tosse persistente. Da una prima indagine diagnostica emerge un’ingente neoformazione che occupa l’atrio destro del cuore. Si procede, per l’approfondimento del caso, con una Tac total body, che evidenzia una situazione più ...

