Anziana pontina derubata in strada | il genero insegue il ladro e lo fa arrestare

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Ha aperto lo sportello di un’auto in fase di parcheggio, minacciato gli occupanti con un coltello ed una siringa. Ha quindi arraffato quanto poteva e si è dato alla fuga. Non aveva però fatto i conti coldella signora, che lo ha seguito indicando la sua posizione ai carabinieri. E’ accaduto a Latina, nella zona tra l’ospedale e il mercato annonario. A finire in manette un trentenne già noto alle forze dell’ordine fermato dai militari nella zona di piazza San Marco. Come riporta il collega Ranaldi di Latina Oggi, il tutto è iniziato nella mattinata di ieri, intorno alle 10, dalle parti dell’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Goretti. La vittima è una donna di 75 anni che in quel momento stava parcheggiando la macchina in via Guido Reni. Il luogo è spesso frequentato da tossicodipendenti e ...