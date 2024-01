Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 19 Gennaio

Leggi su zon

(Di venerdì 19 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 19Constanze è la rappresentante della Schwarzbach s.p.a. al Fürstenhof e ne approfitta subito per cercare di liberarsi di Josie. Durante una riunione riesce a ottenere la maggioranza dei voti per assegnare la sponsorizzazione della Festa di Primavera a favore della Schoko Götter. Helen è una madre troppo apprensiva e Shirin, irritata, cerca di farle capire che Gerry non è più un bambino e che ...