Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 19 Gennaio

(Di venerdì 19 gennaio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 192024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Flora rivela a Marta le sue preoccupazioni sul rapporto con Umberto. Intanto, Mary Quant ha fatto sapere che non andrà più alla Galleria Milano Moda: qualcosa le ha fatto cambiare idea. Dopo un piccolo incidente sul lavoro, Delia è costretta a prendersi un giorno di riposo.Il: Grace Ambrose – ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

...sulla terza puntata Leila Sirianni - 18 Gennaio 2024 Doc - Nelle Tue Mani 3sulla seconda puntata Leila Sirianni - 18 Gennaio 2024 Il Paradiso delle Signore