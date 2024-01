Annalisa | suo marito è uno dei maggiori sponsor di Sanremo | è subito polemica

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è una delle cantanti in gara al Festival di2024, ma nelle ultime ore suoFrancesco Muglia è finito insieme a lei in un’enorme: perché? A quanto pare il matrimonio non era fra i progetti di, ma l’incontro con il suo attualele ha fatto cambiare idea. Come? Il...

Si apre con gioia il 2024 per Emma e Annalisa , le due cantanti hanno subito conquista to due certificazioni FIMI L'articolo Emma conquista il disco ... (novella2000)

... la scena contemporanea italiana l'ha conquistata tutta: da Fabri Fibra e Ghali aded Ernia . Per poi dedicarsi ad unsingolo intitolato Piango sulla Lambo , anch'esso diventato brano ......che esista una situazione peggiore che il vedere la propria madre uccisa dalla violenza del... della presidente del Rotary MascagniVerugi e di Eleonora Zacchi direttrice artistica del ...Cosa indosserà Annalisa a Sanremo È in gara con “Sinceramente”, parola che ha usato per descrivere il suo post su Instagram in cui ...Annalisa Prevete dopo 35 anni ritrova quella giovane maestra che l'aveva seguita in ospedale mentre affrontava la sua battaglia contro la malattia ...