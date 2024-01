Anna | fuori il singolo I Got It e il video girato a New York

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ritorna con il primo brano dell’anno I Got It e ilclip ufficiale,per le strade di Newritorna con il primo brano dell’anno I Got It, che inaugura la nuova Era discografica dell’artista. Il brano, scritto dalla stessae prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats è disponibile sulle piattaforme digitali. Un brano rap diretto e incisivo all’insegna del ‘self-empowerement’, il cuiclip è statoda una troupe americana e vedemuoversi per le strade di New, uscire da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggiare outfit sgargianti. L’artista si trovava nella Grande Mela per un’occasione speciale:sarà infatti rappresentata negli Stati Uniti dalla ...

... e ha dovuto ricorrere al miglior servizio e alla maggior esperienza per uscirne. Questa ... Neanche la prossima avversaria,Blinkova , che ha avuto il merito di eliminare Rybakina . La russa ...... come se non bastasse, arrivano le stoccate diPaola Concia . L'ex deputata dem, incalzata dal ...per scoraggiare Elly Schlein a candidarsi è la carta perfetta da giocare per "fare" l'attuale ...La magnifica interpretazione di Paul Giamatti nel film di Alexander Payne è soltanto l'ultima di una serie di prove d'autore. Per ricordarle, vedete i film in streaming elencati qui sotto.Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Scopri i brani e i progetti in arrivo.